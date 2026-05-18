O Marítimo e Miguel Moita seguem caminhos diferentes. O treinador anunciou, esta segunda-feira, a saída do clube madeirense através das redes sociais, poucos dias depois de ter conduzido os insulares à conquista da II Liga e ao regresso ao principal escalão do futebol português, confirmando uma notícia avançada pelo Maisfutebol.

Miguel Moita chegou ao comando técnico do Marítimo em novembro, para substituir Vítor Matos, entretanto rumado ao Swansea, e por levar a bom porto a época dos verde-rubros.

Além da subida, o técnico foi eleito o melhor treinador da competição, culminando uma campanha marcada pela recuperação competitiva da equipa.

Na mensagem de despedida, o treinador destacou o «orgulho» pelo percurso realizado e elogiou o grupo de trabalho.

«Foi uma época de enorme resiliência, ambição e compromisso. Uma época onde um grupo extraordinário de jogadores foi capaz de superar dificuldades e devolver o Marítimo ao lugar onde merece estar: na I Liga», escreveu o técnico de 42 anos.

Miguel Moita afirmou ainda sair com «consciência tranquila» e «sentimento de missão cumprida», deixando agradecimentos aos adeptos e ao clube madeirense.

Leia aqui a mensagem de Miguel Moita:

«Chega ao fim um ciclo muito especial da minha vida.



Quero agradecer ao Marítimo pela oportunidade de representar um clube histórico, exigente e com uma dimensão verdadeiramente única. Saio com um enorme orgulho naquilo que construímos juntos.



Foi uma época de enorme resiliência, ambição e compromisso. Uma época onde um grupo extraordinário de jogadores, foi capaz de superar dificuldades, crescer nos momentos mais exigentes e devolver o Marítimo ao lugar onde merece estar: na I Liga. Fomos campeões, fomos reconhecidos pelo nosso trabalho e, acima de tudo, fomos uma equipa com identidade, caráter e alma.



Aos adeptos, o meu agradecimento mais sincero. O apoio, a paixão e a ligação criada ao longo desta caminhada tiveram um impacto muito forte em mim. Houve momentos difíceis, mas nunca deixámos de sentir a força de um clube enorme.



Há decisões que vão sendo sentidas ao longo do caminho e esta é uma delas. Porque o Marítimo estará sempre acima de qualquer decisão individual, entendo que este é o momento certo para encerrar este ciclo.



Saio com sentimento de missão cumprida, de consciência tranquila e profundamente grato a todos os que caminharam ao nosso lado.



Obrigado, CS Marítimo!»