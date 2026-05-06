II Liga
Há 50 min
Miguel Moita não vai continuar no comando técnico do Marítimo
Técnico de 42 anos substituiu Vítor Matos, que rumou ao Swansea
Técnico de 42 anos substituiu Vítor Matos, que rumou ao Swansea
Miguel Moita não vai continuar no comando técnico do Marítimo. O Maisfutebol sabe que a decisão foi tomada há várias semanas, até antes de garantida a conquista da II Liga. Recorde-se que Miguel Moita, de 42 anos, chegou aos insulares a meio da temporada, após a saída de Vítor Matos para o Swansea, quando o Marítimo ocupava o segundo lugar do campeonato.
Além de ter a melhor defesa da prova, Moita conseguiu 13 vitórias em 20 jornadas e vantagem de 11 pontos sobre o Académico de Viseu.
O Marítimo não disputa a Liga desde 2023, quando caiu no play-off frente ao Estrela da Amadora.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS