Miguel Moita não vai continuar no comando técnico do Marítimo. O Maisfutebol sabe que a decisão foi tomada há várias semanas, até antes de garantida a conquista da II Liga. Recorde-se que Miguel Moita, de 42 anos, chegou aos insulares a meio da temporada, após a saída de Vítor Matos para o Swansea, quando o Marítimo ocupava o segundo lugar do campeonato.

Além de ter a melhor defesa da prova, Moita conseguiu 13 vitórias em 20 jornadas e vantagem de 11 pontos sobre o Académico de Viseu.

O Marítimo não disputa a Liga desde 2023, quando caiu no play-off frente ao Estrela da Amadora.

RELACIONADOS
VÍDEO: Marítimo vence Leixões e sagra-se campeão da II Liga
VÍDEO: plantel do Marítimo recebido em festa após subida de divisão
HISTÓRICO DE VOLTA: Marítimo bate Benfica B e garante subida à Liga