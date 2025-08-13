II Liga
OFICIAL: ex-jogador do Benfica reforça o Marítimo
Raphael Guzzo regressa a Portugal após uma época no Azerbaijão
Raphael Guzzo, médio de 30 anos, é reforço do Marítimo, anunciou o emblema da II Liga.
Formado no Benfica, o jogador representou ainda o Chaves, o Tondela, o CF Reus (Espanha), o Famalicão, o Vizela e o Goiás (Brasil). O internacional pelas seleções jovens portuguesas estava no Neftchi, da Liga do Azerbaijão.
Na temporada passada, Raphael Guzzo realizou 14 jogos ao serviço do emblema do Azerbaijão.
