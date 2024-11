Fransérgio regressou ao Marítimo no último verão, mas já certou a saída dos madeirenses, por motivos familiares, confirmou o experiente médio brasileiro, esta terça-feira.

Em conferência de imprensa, o jogador de 34 anos revelou que vai regressar ao Brasil para acompanhar de perto os tratamentos de saúde do filho Pedro, que sofre de transtorno do espectro autista.

«Tenho de regressar ao Brasil para cuidar do meu pequeno, do meu Pedro. Ele é autista. Luto por essa causa desde que soube que ele é autista. (…) Também deixei o Bordéus [em 2022] por esse motivo. Fiquei um ano no Brasil e o meu Pedro teve uma evolução muito grande, mas nestes quatro meses que tenho aqui, o Pedro regrediu muito. O que faz sentido, para mim, é a minha família. Peço desculpa aos meus companheiros, aos adeptos e à estrutura, mas não consigo estar dentro de campo a ajudar-vos, tendo esta situação em casa», explicou o jogador.

«O meu Pedro precisa de muito mais do que tem aqui na ilha [da Madeira] e no Brasil eu tenho esses recursos. Agora, vou tirar um mês de férias e depois devo continuar a jogar», disse ainda.

Fransérgio já tinha passado pelo Marítimo entre 2013 e 2017. Na presente época, levava 12 jogos pelo nono classificado da II Liga.