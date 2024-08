Fransérgio está de volta ao futebol português e a uma casa que bem conhece: o médio brasileiro foi anunciado, esta terça-feira, como reforço do Marítimo.

O jogador de 33 anos deixou os madeirenses há sete épocas para rumar ao Sporting de Braga. Fransérgio chegou aos verde-rubros em janeiro de 2014, proveniente do Internacional, do Brasil. No total, participou em 117 jogos, com 17 golos e nove assistências.

Depois, passou pelo Sp. Braga, Bordéus e Coritiba, onde esteve nas últimas duas épocas.

Formado no Atlético Paranaense, clube no qual se estreou enquanto sénior, Fransérgio representou ainda o Paraná, Internacional, Criciúma, Ceará e Guaratinguetá.