Depois da confirmação já dada pelo Marítimo, o Swansea City anunciou esta segunda-feira a contratação de Vítor Matos como novo treinador principal do clube. O técnico português de 37 anos assinou um contrato válido até ao verão de 2029.

«Estou feliz por estar aqui, é uma grande honra fazer parte do clube. Sei que talvez não seja o melhor momento nem o melhor timing, mas acho que não é tão mau como provavelmente todos pensam. Estou aqui para ajudar, para dar o próximo passo como clube e, principalmente, para melhorar a equipa e os jogadores. Por isso, estou realmente entusiasmado com este momento. Precisamos de começar, precisamos de uma base e de ir passo a passo na direção certa», disse na primeira entrevista aos meios do clube galês.

Vítor Matos deverá estrear-se já na próxima terça-feira, na receção ao Derby County, num momento que marca o regresso de um treinador português ao futebol britânico, depois de cinco temporadas como adjunto de Klopp, no Liverpool.

Para além do Marítimo, o técnico conta ainda com passagens pelo FC Porto, China e ainda o Red Bull Salzburgo. Vítor Matos deixa os insulares no primeiro lugar da II Liga, à condição, e chega agora aos swans que estão no 20.º posto do Championship.