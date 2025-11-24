OFICIAL: Swansea anuncia Vítor Matos como novo treinador
Clube galês desembolsou um milhão de euros para bater a cláusula do antigo técnico do Marítimo, que assina até 2029
Clube galês desembolsou um milhão de euros para bater a cláusula do antigo técnico do Marítimo, que assina até 2029
Depois da confirmação já dada pelo Marítimo, o Swansea City anunciou esta segunda-feira a contratação de Vítor Matos como novo treinador principal do clube. O técnico português de 37 anos assinou um contrato válido até ao verão de 2029.
«Estou feliz por estar aqui, é uma grande honra fazer parte do clube. Sei que talvez não seja o melhor momento nem o melhor timing, mas acho que não é tão mau como provavelmente todos pensam. Estou aqui para ajudar, para dar o próximo passo como clube e, principalmente, para melhorar a equipa e os jogadores. Por isso, estou realmente entusiasmado com este momento. Precisamos de começar, precisamos de uma base e de ir passo a passo na direção certa», disse na primeira entrevista aos meios do clube galês.
Vítor Matos deverá estrear-se já na próxima terça-feira, na receção ao Derby County, num momento que marca o regresso de um treinador português ao futebol britânico, depois de cinco temporadas como adjunto de Klopp, no Liverpool.
Para além do Marítimo, o técnico conta ainda com passagens pelo FC Porto, China e ainda o Red Bull Salzburgo. Vítor Matos deixa os insulares no primeiro lugar da II Liga, à condição, e chega agora aos swans que estão no 20.º posto do Championship.
Bem-vindo, Vítor 🦢🇵🇹— Swansea City AFC (@SwansOfficial) November 24, 2025
We are delighted to confirm the appointment of Vítor Matos as the club’s new head coach.
👉 https://t.co/9UBxrXv596 pic.twitter.com/iXCOAUtc7C