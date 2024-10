O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, foi sancionado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a palavras dirigidas à equipa de arbitragem, durante o Marítimo-Chaves (1-1), da 3.ª jornada da II Liga.

O CD fundamenta que o dirigente se interpelou a equipa de arbitragem no túnel de acesso ao balneário, repetindo três vezes «vocês vieram para aqui roubar» e a seguir, já depois do árbitro e árbitros assistentes se encontrarem no balneário, dirigindo-se ao quarto árbitro da seguinte forma: «Se fosse há 20 anos, vocês saíam daqui num caixão», disse.

Como tal, Carlos André Gomes foi condenado por uma infração disciplinar ao artigo 136.º, n.º 1 dos regulamentos da FPF - Lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, com uma sanção de suspensão de quarenta e cinco dias e multa no montante de 1.610 euros.