VÍDEO: Marítimo bate Paços de Ferreira e ascende ao terceiro lugar à condição
Académico de Viseu vence há cinco jogos consecutivos (a contar com Taça)
O Marítimo venceu este domingo o Paços de Ferreira (2-0) e subiu ao terceiro lugar da II Liga à condição. Já o Académico de Viseu bateu o Felgueiras e só sabe vencer há cinco jogos consecutivos.
A formação madeirense regressou às vitórias em casa na receção aos «castores». O jogo ficou decidido já na primeira parte com os golos de Carlos Daniel (27m) e Adrián Butzke (45m).
O CS Marítimo adiantou-se no marcador por Carlos Daniel 🫡#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #CSMaritimo #FCPaçosFerreira #insparya pic.twitter.com/HYDO6oC660— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Com este triunfo (2-0), o Marítimo sobe ao terceiro lugar, à condição, com 20 pontos - os mesmos que o segundo Torrense, que perdeu este domingo, e a dois do líder Sporting B.
A União de Leiria, que ainda não jogou na presente jornada, poderá ultrapassar tanto o Marítimo como o Torrense caso vença o Lusitânia de Lourosa este domingo [20h30].
Já o Académico de Viseu visitou e venceu o Felgueiras (3-1) Os golos foram apontados por André Clóvis (12m e 57m) e Álvaro Zamora (45+1m).
Bis de Clóvis com muita classe 🎩#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #FCFelgueiras #Académico #insparya pic.twitter.com/UfkDeSJtXo— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Com este triunfo, a formação de Viseu segue com uma série de cinco jogos a vencer - a contar com a eliminação do Gil Vicente na Taça de Portugal. O Académico assume a sexta posição da II Liga com 18 pontos. O Felgueiras, por sua vez, está acima da linha de água - 15.º com 11 pontos.