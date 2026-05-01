Depois do triunfo no Seixal e de garantir a subida à Primeira Liga, o Marítimo queria florear a alegria da subida com o título de campeão da II Liga, aproveitando a Festa das Flores que decorre na ilha da Madeira.

Contudo, o Leixões não estava com vontade para festejos, nem cerimónias. Uma entrada forte da formação de Matosinhos colocou os homens de Miguel Ribeiro Moita em sentido. Com uma oportunidade a abrir a partida e um remate à malha lateral por parte de Salvador Agra, aos seis minutos, projetavam um duelo dividido, com foco nas balizas adversárias e, sobretudo, um grande jogo de futebol.

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Em dez minutos de jogo alucinantes e digno de Primeira Liga, os madeirenses tiveram uma eficácia digna de campeão. Um belo entendimento ofensivo terminou nos pés de Francisco Gomes, que na cara de Stefanovic chegou ao segundo golo na temporada, em 17 jogos.

Ora, se sem golos o jogo estava entusiasmante, o que será preciso dizer quando o Leixões ficou em desvantagem. Bastaram oito minutos para os adeptos vindos de Matosinhos fazerem a festa que, até então, pertencia aos da casa. Numa jogada de insistência, a bola chegou aos pés de Serif que tirou um cruzamento tenso. Paraízo, solto de marcação, não desperdiçou a oportunidade de tentar adiar a coroação de campeão da II Liga.

Serif, assistente do golo do empate, fez de cabeça o 2-1… mas na baliza errada. Na sequência de um canto, o lateral dos heróis do mar traiu Stefanovic que nada pôde fazer para evitar o tento do colega de equipa na própria baliza.

Antes do intervalo, os ânimos foram aquecendo e os duelos ficaram cada vez mais físicos, resultando em três amarelos (!) para o Leixões num espaço de cinco minutos (Amadu, Paulinho e Lourenço).

Depois do tempo de descanso o ritmo não abrandou, até pelo contrário. Em cima do minuto 50, Adrián Butzke lidou bem com a pressão da defesa adversária e ganhou um canto. Na sequência do lance de bola parada, Guirassy aproveitou o facto da defesa de Matosinhos não limpar o perigo e fez, facilmente, o 3-1. Fez-se a festa na Madeira e o campeonato estava cada vez mais perto.

O jogo continuou com oportunidades de parte a parte. Samu, com boas intervenções, foi mantendo a vantagem de duas bolas no marcador e controlava alguns erros que iam sendo cometidos pela defesa insular.

A turma de Miguel Moita mantinha o controlo, não fosse um golo de Benjamin de livre direto, digno de levantar um estádio, fazer soar os alarmes na equipa do Marítimo. A partida estava relançada ao minuto 82 e os ânimos voltaram, uma vez mais, a aquecer.

O Leixões tentou chegar à igualdade, mas a vontade e luta não foram suficientes para adiar a festa dos madeirenses. Do outro lado da moeda, o Marítimo festejou junto dos seus adeptos, depois da subida à Liga três anos depois de jogar na II Liga, a coroação de campeão do segundo escalão do futebol português.

Agora sim, podemos dizer: bem-vindo de volta, campeão.

Momento: Golo de Benjamin

Grande golo ao minuto 82. O médio do Leixões, que havia entrado há poucos minutos no encontro, cobrou o livre de forma exímia, reabrindo a discussão no marcador.

A Figura: Samu

Num grande jogo de futebol, onde ambas as equipas quiseram jogar, o destaque recai sobre o guarda-redes do Marítimo. Nos momentos finais do encontro, Samu evitou males maiores e segurou várias oportunidades que a formação de Matosinhos foi criando.

Positivo: O Jogo

Acima de tudo, um grande jogo de futebol, digno da Primeira Liga. Vertente ofensiva, duelos físicos e jogo corrido, sem pausas desnecessárias. A coroação do Marítimo como campeão da II Liga, além da festa que se fez sentir no estádio, foi marcada por um belíssimo jogo de futebol.