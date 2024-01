O Marítimo venceu este domingo o dérbi da Madeira frente ao Nacional (3-1), em jogo da 18.ª jornada da II Liga.

Xadas brilhou, e brilhou a grande altura: o capitão da formação dos Barreiros abriu o marcador aos 34 minutos, com um golaço do meio da rua. Em cima do intervalo, bisou, com mais um grande golo, desta vez à entrada da área.

Dois momentos de pura inspiração de Xadas.

Na segunda parte, aos 68 minutos, Carlos Daniel reduziu para o conjunto da Choupana, servido por João Aurélio, mas a vitória já não fugiu à equipa da casa. Não só não fugiu, como a vantagem ainda foi ampliada, com um golo de Bernardo Gomes, aos 90+5 minutos.

Com este resultado, o Marítimo é quarto classificado, com 31 pontos, a oito do líder Santa Clara. O Nacional está em terceiro, com 34 pontos.