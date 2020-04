A União Desportiva Oliveirense decidiu tentar juntar o útil ao agradável e lançou uma campanha na qual oferece uma máscara de proteção a cada sócio que regularizar as respetivas quotas.

A máscara é personalizada, com as cores e o símbolo do clube que disputa a II Liga de futebol.

A campanha está disponível a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, e abrange também, naturalmente, todos os sócios com os pagamentos regularizados.