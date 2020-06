Matheus Alves vai ser reforço do Leixões para a próxima época. A notícia foi avançada pela imprensa brasileira e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.



O médio de 20 anos, que pertence ao Flamengo de Jorge Jesus, vai assinar por três épocas com o emblema matosinhense. No entanto, o Mengão fica com metade do passe do futebolista, que terminava contrato em dezembro.



O jovem jogador fez parte da equipa de sub-20 do Flamengo, que conquistou o Brasileirão, o Carioca e a Taça do Brasil da categoria, mas nunca foi chamado pelo técnico português à equipa principal.