O Arouca anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado paraguaio Mauro Caballero, um regresso a Portugal depois de passagens pelo FC Porto, Penafiel e Desportivo das Aves.

Apesar de o clube não revelar a duração de contrato, o Twitter da empresa que agencia o ponta de lança de 26 anos revelou que o acordo será até ao final da presente temporada.

Caballero regressa assim ao futebol português proveniente dos chilenos do Unión Española, nos quais apontou quatro golos em 19 partidas no último ano, sendo que a época mais profícua do avançado foi em 2014/15 ao serviço dos avenses, com 16 golos em 45 partidas.

Também esta segunda-feira, os arouquenses anunciaram a rescisão de contrato com o médio Nuno Rodrigues [vai jogar no Vilafranquense] por mútuo acordo e o empréstimo de Diogo Clemente ao Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal.