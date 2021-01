O futebolista angolano Evandro Brandão é reforço do Vilafranquense. O clube da II Liga portuguesa de futebol confirmou a aquisição do jogador de 29 anos esta quarta-feira, num contrato por época e meia.

Com formação feita no Walsall e no Manchester United de Inglaterra, além dos juniores do Benfica, Evandro Brandão passou na época passada pelos israelitas do Maccabi Petah Tikva.

Em Portugal, jogou ainda no Leixões, AD Fafe, Benfica e Castelo Branco, Tondela, Olhanense, Gondomar e Fátima. Passou ainda pelo Videoton (Hungria), Recreativo Libolo e Kabuscorp, em Angola.