O Leixões chegou a acordo com o capitão Luís Silva para rescindir contrato, anunciou o emblema da II Liga.



O médio de 27 anos, que tinha contrato até 2021, torna-se no primeiro futebolista a deixar o plantel, um dia depois de o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol ter acusado a SAD do clube de Matosinhos de «perseguir» os atletas.



Luís Silva recorreu às redes sociais para se despedir do Leixões, nesta que foi a segunda passagem pelos matosinhenses.



«Era uma vez um menino de 6 anos que entrava em 1998 pela mão do grande João Faneco no velhinho Maracanã! Esse miúdo tinha um sonho, jogar nos palcos dos sonhos, o Estádio do Mar! Depois de muitas dificuldades na formação, conseguiu superar tudo com trabalho, dedicação e paixão! Chegou o tão desejado momento, a estreia na equipa principal! Dia 21/08/2011, Figueira da Foz, 11h15, a estreia a titular! Dia 28/08/2011 a estreia no Estádio do Mar deixou-me arrepiado, sem palavras, afinal estava a cumprir o meu sonho! O LEIXÕES deu-me a possibilidade de ter tudo o que tenho hoje! Hoje depois de 168 jogos, interrompo a minha ligação ao LEIXÕES, sim digo interrompo porque a minha ligação a estes adeptos, a está cidade e a este clube nunca será cessada, serei mais um de vós a torcer pelo grande amor da minha vida! Obrigado a todos pelo apoio que senti desde o primeiro dia, obrigado a todos os meus colegas e demais por me fazerem crescer todos os dias! Viva o LEIXÕES!!!», escreveu.