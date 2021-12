António Barbosa já não é treinador do Varzim, informou o clube poveiro.



O técnico de 39 anos, no emblema nortenho desde a época transata, não resistiu aos maus resultados. O Varzim somou apenas dois triunfos em 17 encontros esta temporada e ocupa a penúltima posição da II Liga com 7 pontos, a cinco da zona de salvação.



Além do Varzim, António Barbosa conta com passagens por Vilaverdense, Famalicão (sub-23) e Trofense.



O comunicado do Varzim:



A Varzim Sport Club - Futebol Sduq Lda comunica aos seus associados e adeptos que a equipa técnica constituída por Henrique Esteves, António Barbosa e João Morais foi dispensada das suas funções.



Seguir-se-á a constituição de nova equipa técnica, a revelar oportunamente.



Neste momento, apelamos à união de todos para progredir e atingir nossos objectivos.