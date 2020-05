Carlos Pinto é o novo treinador do Desportivo de Chaves, sucedendo a César Peixoto, informou o clube.



Em comunicado publicado no seu site oficial, os flavienses referem que se trata de um regresso do treinador a uma casa que bem conhece. Carlos Pinto representou e capitaneou os transmontanos entre 2007 e 2010, além de ter orientado o emblema na época 2014/15, tendo falhado a promoção à Liga nos instantes finais da última ronda.



Sem revelar a duração do vínculo contratual, o Desp. Chaves lembra o currículo do técnico de 47 anos que conta com duas subidas de divisão (Famalicão e Santa Clara), além de passagens por Académica, Paços de Ferreira, Freamunde, Tondela, Tirsense e Leixões, clube que deixou após o fim antecipado da II Liga devido à pandemia de Covid-19.