O Feirense confirmou a contratação de Diogo Viana, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O jogador de 30 anos ruma à II Liga depois de ter feito mais de 129 jogos no escalão máximo do futebol português.



Diogo Viana, que rescindiu recentemente com o Sp. Braga, notabilizou-se na formação de Sporting e e FC Porto, tendo depois representado Desp. Aves, Penafiel, Gil Vicente, Belenenses, VVV-Venlo, CSKA Sofia e Litex Lovech.



A duração do vínculo não foi revelada.

RELACIONADOS Diogo Viana assina pelo Feirense