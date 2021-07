O futebolista português João Mendes é reforço do Desportivo de Chaves para a época 2021/2022, confirmou esta segunda-feira o emblema flaviense, que disputa a II Liga, não revelando a duração do contrato.

O médio de 26 anos chega a título definitivo aos transmontanos, depois de uma ligação de três temporadas ao Tondela, nas quais apenas fez um total de 16 jogos e um golo pelos beirões. Pelo meio, foi emprestado à Académica em 2019/2020 (22 jogos, três golos) e na segunda metade da época passada ao Estoril (três jogos).

Com praticamente toda a formação feita no Leixões, João Mendes passou ainda pelo Gondomar, Gouveia, Nogueirense, Operário Lagoa e UD Oliveirense. Já treinou às ordens de Vítor Campelos com as cores azul-grená (na foto).