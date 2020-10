João Tralhão é o novo treinador do Vilafranquense e vai ser apresentado ainda esta tarde, confirmou a Lusa junto do clube ribatejano. O técnico, de 40 anos, substituiu Quim Machado no cargo e assinou um contrato válido até ao fim da presente temporada.

Tralhão tem um longo histórico ligado à formação do Benfica, tendo orientado a equipa de juniores e de sub-23. Em 2018/19, trabalhou no Mónaco como adjunto de Thierry Henry, durante apenas três meses, e estava sem clube desde então.

O Vilafranquense está na 17.ª e penúltima posição da II Liga, depois de ter somado apenas seis pontos nas sete jornadas já realizadas.