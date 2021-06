O Farense anunciou, este sábado, que Jorge Costa vai continuar no comando técnico da equipa.



Contratado a 4 de fevereiro, o técnico de 49 anos somou quatro triunfos em 19 encontros pelos Leões de Faro, não evitando a descida à II Liga. No entanto, a direção do emblema algarvio decidiu oferecer um contrato ao treinador válido até 2022.



«Esta importante decisão é fundamental para se alcançarem os objetivos traçados para a nova temporada, alicerçada na cada vez mais forte estrutura do Clube e na experiência e capacidade do treinador Jorge Costa», refere a nota do Farense.



Como treinador Jorge Costa conta com experiências em clubes como Sp. Braga, Olhanense, Académica, Cluj, AEL Limassol, Anorthosis, Paços de Ferreira, CS Sfaxien, Arouca, Gaz Metan, Mumbai City e Tours, além de uma passagem pela seleção do Gabão.