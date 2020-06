O defesa central português Luís Rocha é reforço do Desportivo de Chaves para a próxima época, confirmou esta sexta-feira o emblema flaviense, que disputa a II Liga de futebol.

O jogador de 33 anos representou o Farense na última época, após já ter passado pelo Famalicão, Feirense, Freamunde, Sp. Covilhã, Vizela, Lousada, Merelinense, Mirandela, AD Oliveirense e União Torcatense. Formado no V. Guimarães, o central passou ainda por uma ocasião no estrangeiro, em 2018, no Dínamo Minsk, da Bielorrússia.