O Cova da Piedade anunciou neste sábado o regresso de Miguel Rosa, jogador de 31 anos que tinha saído do clube no final da pretérida temporada. O médio ofensivo estava sem jogar deste então e chegou a acordo para um contrato válido até ao fim da época 2019/20.



Miguel Rosa, formado no Benfica, representou o Cova da Piedade entre janeiro de 2018 e junho de 2019, após várias temporadas ao serviço do Belenenses. Agora, vai reforçar o atual último classificado da II Liga, que soma 8 pontos em 16 jogos realizados.