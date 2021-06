O futebolista brasileiro Pedrão é reforço do Nacional até 2025, confirmou esta quarta-feira o clube madeirense, despromovido à II Liga portuguesa para a época 2021/2022.

Em comunicado, o Nacional refere que «acionou» esta quarta-feira «a cláusula de opção relativa ao defesa», que jogou nos alvinegros cedido pelo Palmeiras em 2020/2021.

«No contrato de empréstimo do atleta por parte do Palmeiras estava prevista a possibilidade de o Nacional exercer o direito de opção para a contratação definitiva do jogador, direto esse que o clube acionou no dia de hoje. Assim, Pedrão será jogador do CD Nacional nas próximas quatro temporadas», explicita o clube.

Na época agora finda, Pedrão fez 31 jogos e um golo pelo Nacional.