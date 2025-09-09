O Portimonense oficializou esta terça-feira a contratação de três jogadores: o defesa Edney Silva, proveniente do Santa Clara por empréstimo, e os avançados Mo Dauda e Mateus Santos que chegam do Ibiza (Espanha) e Berkane (Marrocos), respetivamente.

O clube algarvio indica que os reforços da frente assinam até 2027.

Ediney estava nos açorianos há duas temporadas, no entanto, o lateral direito de 21 anos realizou apenas dois jogos pelo Santa Clara.

Mo Dauda estava contratualmente ligado ao Tenerife, clube da terceira divisão espanhola, no entanto, emprestado ao Ibiza na última temporada, o avançado fez seis golos em 20 jogos.

Por último, Mateus Santos regressa a Portugal depois de ter representado o Estoril e o FC Porto no escalão de juniores. Sagrou-se campeão marroquino pelo Berkane e venceu a Taça da Confederação na última temporada, tendo faturado por duas vezes em 22 encontros realizados.