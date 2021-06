Rui Borges renovou contrato com a Académica por mais uma temporada.



O treinador de 39 anos orientou o emblema de Coimbra na época anterior e chegou a ocupar, durante várias jornadas, os lugares de promoção à Liga. No entanto, a Briosa perdeu fôlego nas quatro jornadas finais e acabou no quarto lugar a três pontos do lugar de acesso ao play-off de promoção.



Rui Borges começou a carreira de treinador no Mirandela e esteve época e meia no Académico de Viseu antes de assinar pelos estudantes no ano passado. O treinador terá assim nova oportunidade de tentar reconduzir a Académica à Liga.