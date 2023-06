O Leixões anunciou, este domingo, a saída de Vítor Martins.



O treinador, de 37 anos, termina assim a passagem de dois anos pelos Bebés do Mar. O técnico iniciou o percurso em Matosinhos ao serviço da equipa de sub-23 e esta temporada, assumiu o comando da equipa principal.



Esta época o Leixões chegou aos quartos de final da Taça de Portugal e terminou a II Liga no 15.º lugar.



O comunicado do Leixões:

A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou ao fim o vínculo contratual com o treinador Vítor Martins, pelo que, o técnico não se irá manter no cargo na próxima época, em 2023/24.



Após uma ligação de duas épocas, em que Vítor Martins se estreou como treinador principal nos sub-23 e, posteriormente, na equipa principal, agradecemos, profundamente, todo o trabalho, profissionalismo e enorme dedicação que manifestou desde o primeiro dia em que envergou as nossas cores.

Estamos orgulhosos pela aposta que fizemos no homem e no treinador Vítor Martins, como sabemos que será para sempre um eterno apaixonado pelo nosso clube. Obrigado, Vítor Martins.