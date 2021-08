O Feirense anunciou a contratação do médio colombiano William Palacios. O jogador de 20 anos passou as últimas duas épocas na República Checa, ao serviço do Dukla Praga.

Palacios é o nono reforço da equipa de Santa Maria da Feira para esta temporada. O clube ocupa neste momento da terceira posição da II Liga com nove pontos, menos um que o líder Rio Ave.