II Liga: Miguel Moita eleito melhor treinador
Técnico conduziu o Marítimo à conquista do título
Miguel Moita, que conduziu o Marítimo à conquista do título, foi eleito o melhor treinador da II Liga em 2025/26.
O técnico de 42 anos sucedeu a Vítor Matos na 12.ª jornada e disputou 21 rondas, das quais venceu 13, empatou quatro e perdeu outras tantas.
Miguel Moita somou 38 por cento dos votos dos treinadores e capitães das equipas da II Liga. Sérgio Fonseca (Académico de Viseu), que ficou em segundo nesta distinção, recebeu 29,5 por cento dos votos. Já Luís Tralhão (Torreense), terceiro, obteve 15 por cento das preferências.
