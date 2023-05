O encontro o Moreirense e o Sp. Covilhã desta quinta-feira, da 34.ª e última jornada da II Liga, teve contornos incríveis: os cónegos venceram por 6-4.

As duas equipas já têm as respetivas vidas definidas, curiosamente em lados completamente opostos na tabela, e talvez isso justifique esta quantidade rara de golos que se festejaram no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

O festival começou ao minuto cinco, quando Luciano Veja abriu o marcador para os serranos. Madson (7m) e André Luís (16m) responderam para a equipa da casa, antes de Gilberto (27m) e Aponza (29m) voltarem a operar nova reviravolta no marcador.

Mas a coisa não ia ficar por aqui.

Com um bis em dois minutos (37 e 39), Walterson Silva virou o resultado a favor dos cónegos, que iam assim em vantagem para o intervalo.

Essa vantagem nunca mais mudou de nome, até porque Alanzinho fez o 5-3 logo no primeiro minuto da etapa complementar e Walterson completou o hat-trick pouco depois, aos 52 minutos.

O Covilhã ainda reduziu logo a seguir, por Aponza, mas não mais conseguiu aproximar-se sequer do empate.

O Moreirense, já campeão, termina assim o campeonato com 79 pontos, fruto de 24 triunfos, sete empates e três derrotas. O Sp. Covilhã, já despromovida, vai acabar também como lanterna-vermelha, com 28 pontos: sete vitórias, sete empates e 20 desaires.