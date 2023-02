O Moreirense recebeu e venceu o Académico de Viseu por 1-0, ao início da tarde deste sábado, em jogo da 19.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um golo apontado pelo central Hugo Gomes, aos cinco minutos, de cabeça após canto, decidiu o encontro e impôs a primeira derrota em 13 jornadas aos viseenses, que vinham de 12 rondas na II Liga sempre a pontuar (oito vitórias e quatro empates).

Com este resultado, o Moreirense passa a somar 46 pontos, no primeiro lugar, reforçando a liderança, dado que houve empate entre segundo e terceiro classificados na sexta-feira. Os minhotos têm mais 11 pontos do que o vice-líder Farense e mais 12 do que o terceiro, o Estrela.

Os comandados de Paulo Alves ganham mesmo pontos aos quatro adversários mais próximos, dado que o Ac. Viseu é quarto classificado, mantendo os 31 pontos.

O quinto classificado, o Vilafranquense, empatou na manhã deste sábado, na visita à UD Oliveirense (2-2), tendo deixado escapar uma vantagem de dois golos. Tem agora 30 pontos.

Nené deu vantagem madrugadora de dois golos aos visitantes, com golos aos sete e aos 10 minutos, no Estádio Carlos Osório. Contudo, Michel (55m) e Zé Leite (86m) ditaram a recuperação da UD Oliveirense, que ainda não teve como opção para este jogo o veterano Kazu Miura. A equipa de Oliveira de Azeméis soma agora 25 pontos, à condição no oitavo lugar.