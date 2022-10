O Moreirense venceu na receção ao Nacional da Madeira, este domingo, por 3-1, em jogo da jornada oito da II Liga e cimentou a liderança.

Kobamelo Kodisang abriu a contagem com um pontapé de pé esquerdo de fora da área, aos 10 minutos, mas os madeirenses responderam de grande penalidade. Após carga de Sori Mané sobre Ruben Macedo, Danilovic restabeleceu a igualdade da marca de onze metros (17m).

Contudo, a equipa de Paulo Alves voltaria a passar para a frente do marcador, graças aos golos de Gonçalo Franco (28m), na recarga a um remate de Kodisang, e de Walterson (39m).

Na segunda parte, o Nacional foi em busca de evitar a segunda derrota consecutiva na II Liga, mas Danilovic desperdiçou um penálti (76m), ao rematar por cima da barra. A juntar a isso, a expulsão de Gustavo Silva, aos 83 minutos, hipotecou a reação dos homens de Filipe Cândido.

O Moreirense regressa, assim, aos triunfos, depois do empate na última jornada com o Penafiel. A equipa de Moreira de Cónegos ainda não perdeu esta época e é líder com 22 pontos. Os madeirenses, por outro lado, estão em 15.º lugar, somando apenas seis pontos, tendo averbado a sexta derrota na prova.

O Tondela não aproveitou a derrota do Vilafranquense e falhou a possibilidade de chegar ao pódio.

A equipa de Tozé Marreco empatou a uma bola no reduto do Mafra, que se colocou em vantagem aos 34 minutos, graças a um excelente pontapé de primeira de Gui Ferreira. A resposta não tardou e, apenas dois minutos depois, Telmo Arcanjo, uma das principais figuras da época dos beirões, fixou a igualdade.

O Tondela é quarto classificado com 14 pontos. Já o Mafra, segue na 12.ª posição, com oito.

Na manhã deste domingo, o Académico de Viseu ganhou em casa do Sporting da Covilhã, por 3-2.

Famana Quizera (9m) adiantou os viriatos de livre direto, Zé Tiago igualou (11m) e Arthur Chaves voltou a colocar a equipa de Jorge Costa em vantagem em cima do intervalo. No segundo tempo, Zé Tiago bisou (48m), mas André Clóvis garantiu o triunfo do Académico com um golo no sexto minuto de compensação.

A equipa de Viseu segue no 11.º lugar, com nove pontos. O Sp. Covilhã, que teve o novo treinador, Alex Costa, no banco, ainda é «lanterna vermelha», com cinco.