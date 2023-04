O Moreirense voltou a estar com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, após bater em casa o Tondela, por 2-1, na jornada 30 da II Liga.

Os beirões estiveram a vencer graças a um golo de Bruno Santos, aos 29 minutos.

Na segunda parte, os minhotos deram a volta com golos de André Luís aos 47 minutos e de Platiny aos 90+2.

O Moreirense lidera com 67 pontos, seguido do Estrela da Amadora com 59 e Farense com 57.

O Tondela é nono à condição.