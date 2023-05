Quatro golos no quarto de hora final valeram ao Moreirense a vitória por 4-2 sobre o Leixões numa tarde de festa em Moreira de Cónegos pela conquista do título de campeão da II Liga.

Depois de um bis de Ricardo Valente a abrir a segunda parte (aos 46m e 48m), a equipa minhota reagiu com um penálti convertido por André Luís (75m), a que se seguiu um bis de Pedro Aparício (78m e 82m) e o fecho da contagem por Kodisang (90+3m).

No final do jogo, a equipa comandada pelo técnico Paulo Alves, que está de saída, recebeu as medalhas e a taça por se sagrar campeã da II Liga.

Noutro jogo desta tarde, o FC Porto B recebeu e venceu o Ac. Viseu por 3-1. João Marcelo (8m) e Wendell (14m) colocaram cedo os dragões a vencerem no Olival. O guarda-redes Francisco Meixedo ainda fez um autogolo antes do intervalo (34m). Porém, aos 88m, depois de várias oportunidades desperdiçadas pela equipa de António Folha, Gonçalo Borges fechou o resultado com um grande golo.