O Moreirense está determinado em regressar ao primeiro escalão e este sábado somou a quarta vitória consecutiva na II Liga, vencendo a BSAD, em pleno Estádio Nacional, por 3-2. Os visitantes estiveram a vencer por 3-0, depois da equipa da casa, surpreendentemente comandada por Nandinho, ter ficado reduzida a dez, e o emblema da Torre de Belém só conseguiu reduzir a diferença nos últimos instantes da partida.

Um embate entre duas equipas que caíram a época passada para o segundo escalão, mas com estados de espírito bem distintos. A equipa de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador aos 13 minutos, com um golo de belo efeito de Gonçalo Franco [veja o vídeo no fundo do artigo], e, dez minutos depois, a BSAD sofreu novo revés com a expulsão de Jeferson, com vermelho direto.

Apesar de tudo, a vantagem mínima manteve-se até aos 80 minutos, mas os últimos dez minutos foram frenéticos, com dois golos para cada lado. Os dois primeiros para o Moreirense, o primeiro, aos 80, numa grande penalidade convertida por André Luís, o segundo, aos 86, marcado por Platiny. A BSAD reagiu tarde com um «bis» de Kikas, o primeiro aos 89 e o segundo já em tempo de compensação, mas já não conseguiu evitar novo desaire.

Olhando para a classificação da II Liga, o Moreirense está no «poleiro» com o máximo de 12 pontos, enquanto a BSAD soma apenas um.

O golo de Gonçalo Franco:

Resultados da 4.ª jornada

Sexta-feira:

Vilafranquense - Feirense, 1-0

Sábado:

Académico de Viseu - Tondela, 2-2

BSAD - Moreirense, 2-3

Sporting da Covilhã - Penafiel, 15:30

Domingo:

Leixões - Nacional, 11:00

Torreense - Benfica B, 14:00

Estrela Amadora - FC Porto B, 15:30

Oliveirense - Trofense, 18:00

Segunda-feira:

Mafra - Farense, 18:00