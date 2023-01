O Moreirense venceu na tarde deste domingo o Vilafranquense, por 2-1, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa da casa inaugurou o marcador por Nené, aos 20 minutos, mas o Moreirense deu a volta ao marcador, com golos de Camacho (32m) e Hugo Gomes (57m).

O Vilafranquense teve uma soberana ocasião para o 2-2, mas Nené, de penálti, rematou por cima da baliza, aos 72 minutos.

Com este resultado, e fruto da derrota desta manhã do vice-líder Farense, que tem 34 pontos, o Moreirense reforça a liderança, tendo agora 43 pontos, mais nove do que os algarvios. O Vilafranquense é quarto com 29 e pode ser ultrapassado pelo Ac. Viseu, que tem 28 pontos e menos um jogo: defronta o Benfica B na terça-feira.

No outro jogo que teve início às 14 horas, o Tondela recebeu e venceu o Nacional, por 1-0, com um golo de Rúben Fonseca, aos 85 minutos, no Estádio João Cardoso. Os beirões somam agora 26 pontos e estão na primeira metade da tabela, esperando para ver se terminam a jornada no sétimo, oitavo ou nono lugar. O Nacional mantém-se com 17 pontos, no 15.º lugar, podendo cair para o lugar de play-off caso a B SAD (16.º com 15 pontos) vença o Trofense na segunda-feira.

Ao início desta tarde, o FC Porto B venceu o Sp. Covilhã.