Penafiel e Moreirense empataram na tarde deste sábado a um golo, no Estádio Municipal 25 de Abril, em jogo da 7.ª jornada da II Liga. Um desfecho que dita a primeira perda de pontos ao atual líder do campeonato.

A equipa comandada por Paulo Alves chegou ao intervalo a vencer, graças a um golo de Lawrence Ofori, aos 32 minutos, mas o Penafiel respondeu e empatou, já na segunda parte. Édi Semedo, ao minuto 54, fez o 1-1 com que se chegaria ao final da partida.

Depois de seis vitórias, o Moreirense soma agora um empate e chega aos 19 pontos, mantendo-se como líder isolado, aconteça o que acontecer no resto da jornada. O Vilafranquense, vice-líder com 15 pontos, pode aproximar-se mais do primeiro classificado, caso vença na deslocação a Faro no domingo, ante um Farense que tem 12 pontos e que pode, caso vença, igualar a equipa de Vila Franca de Xira.

Já o Penafiel chega aos dez pontos e segue na primeira metade da tabela, nesta altura no sexto lugar, à condição.

Já neste sábado, o Académico de Viseu somou a primeira vitória ao vencer o Mafra e, na sexta-feira, o Tondela bateu a BSAD no jogo inaugural da ronda.