Alhassane Sylla, reforço do Moreirense, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e é baixa- confirmada no Moreirense, pelo menos, para os próximos seis meses, confirmou à agência Lusa fonte do clube.

O lateral direito lesionou-se com gravidade durante o empate frente ao Paços de Ferreira (0-0), na quarta-feira.

Oficializado como reforço do Moreirense a 30 de junho, o defesa senegalês vai ser operado nos próximos dias e deixa Paulo Alves sem qualquer opção para a lateral direita.

Os vimaranense tinham ficado sem os três alas destros utilizados na última época, com Paulinho a terminar contrato e Rodrigo Conceição a regressar ao FC Porto após um período de empréstimo, enquanto o brasileiro Matheus Silva ainda esteve nos exames médicos da atual pré-temporada, mas rescindiu para rumar aos búlgaros do Lokomotiv Plovdiv.

O Moreirense, que desceu à II Liga oito anos depois, continua a estagiar em Ofir até sábado.