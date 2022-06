Sérgio Vieira é o nome mais forte para a sucessão de Ricardo Sá Pinto no comando técnico do Moreirense, equipa que foi despromovida para a II Liga, confirmou o Maisfutebol.

O treinador de 39 anos prepara-se assim para regressar ao ativo, depois de um ano afastado do futebol. Sérgio Vieira esteve apenas um mês no Nacional da Madeira, no verão de 2021, tendo saído «por motivos de ordem pessoal».

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, é um apreciador das qualidade do técnico, que orientou a equipa de Moreira de Cónegos na temporada 2017/18, após uma passagem de três anos pelo futebol brasileiro.

Depois do Moreirense, Sérgio Vieira treinou Famalicão e Farense, estando ligado à subida dos dois clubes à Liga, em 2019 e 2020, respetivamente.