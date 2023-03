O Moreirense segue imparável na II Liga e este domingo foi à Choupana vencer o Nacional por 2-0, resultado que lhe permitiu recuperar a vantagem de 13 pontos sobre o Estrela que, já este domingo, tinha vencido o Torreense (1-0).

A equipa madeirense até entrou melhor no jogo, com Carlos Daniel a atirar à barra logo no primeiro minuto, mas foi a equipa de Moreira de Cónegos que se adiantou no marcador ainda na primeira parte, com um golo de André Luís aos 35 minutos.

Já na segunda parte, o Nacional teve duas oportunidades claras para empatar, mas os visitantes acabaram por confirmar o triunfo, aos 77 minutos, com um golo de Pedro Aparício.

Ao fim de 25 jornadas, o Moreirense já tem agendado o regresso ao primeiro escalão, já com 13 pontos de vantagem sobre o Estrela e 17 sobre o Farense que este domingo recebe a BSAD.

