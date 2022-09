O Moreirense venceu ao final da tarde deste domingo na Trofa, frente ao Trofense, por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O líder do campeonato inaugurou o marcador por Kodisang, aos nove minutos da primeira parte.

Na segunda parte, Hugo Gomes (82m) e Madson Monteiro (90+3m), estabeleceram o resultado final no Estádio Clube Desportivo Trofense.

Com este resultado, a equipa comandada por Paulo Alves soma e segue na II Liga, com seis vitórias noutros tantos jogos e um total de 18 pontos, mais três do que o vice-líder, o Vilafranquense, que no sábado venceu o Benfica B.

Este domingo houve também triunfos de Farense, Tondela e Nacional e empate no Jamor.

A jornada encerra com o Estrela-Ac. Viseu, na segunda-feira (18h00).