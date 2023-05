Garantido o regresso ao principal escalão e também o título de campeão da II Liga, o Moreirense teve direito a «guarda de honra» neste domingo.

De visita a Moreira de Cónegos para a 32.ª jornada da Liga, a equipa do Leixões mostrou desportivismo ao fazer o corredor para a entrada em campo dos novos campeões, juntamente com algumas crianças vestidas com camisolas do Moreirense.

Ora veja: