O Estoril, clube que disputa a II Liga, garantiu um reforço de peso para atacar os lugares cimeiros do campeonato. Trata-se do extremo brasileiro Murilo Freitas, de 24 anos, que na época passada atuou no Paços de Ferreira.

Murilo assinou contrato por uma época, de acordo com a informação avançada pelo emblema orientado por Bruno Pinheiro, em comunicado.

O Estoril é o quarto clube de Murilo em Portugal, após quatro épocas na I Liga, duas delas no Tondela, além de uma no Rio Ave e outra no Paços.