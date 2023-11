Nacional e Santa Clara empataram e podem ver o Aves SAD escapar no topo da II Liga.



Num duelo disputado na Choupana, os açorianos marcaram primeiro por Gabriel Silva, aos 17 minutos. A vantagem da equipa de Vasco Matos durou cinco minutos, altura em que Witi igualou a contenda.



Até final o resultado não sofreu alterações e assim Nacional e Santa Clara seguem empatados no segundo lugar com 17 pontos. Podem ainda ser ultrapassados pelo Marítimo e ver o Aves SAD fugir na liderança.



Nos outros jogos desta tarde, o Benfica B voltou aos triunfos mais de um mês depois. No Seixal, os encarnados levaram a melhor frente ao Penafiel: Jevsenak marcou, de penálti, o único golo do encontro.



Nota ainda para o LANK Vilaverdense que conquistou a primeira vitória da sua história na II Liga diante do Belenenses. Maviram (41m) e Adjei (90m) marcaram os golos no Restelo.



Classificação da II Liga