O Nacional não foi além de um empate a um golo na casa do Paços de Ferreira e complicou assim as contas pelo acesso direto ao principal escalão do futebol português.

No Estádio Capital do Móvel, a formação insular até conseguiu colocar-se em vantagem cedo no encontro. Enorme confusão junto da área pacense e alguma infantilidade da defesa, Carlos Daniel fez, desta forma, o primeiro golo da partida.

Até ao intervalo, o Nacional ainda festejou o 2-0, só que Gustavo estava em posição irregular e o golo não contou. Depois de uma primeira parte bastante equilibrada, o segundo tempo teve maior ascendente do Paços de Ferreira, que aos 52 minutos restabeleceu a igualdade no marcador.

Matchoi Djaló respondeu da melhor forma ao cruzamento de Simão Rocha e com um belo cabeceamento fechou as contas do encontro.

Com este resultado, o Nacional mantém o terceiro lugar na II Liga, mas está agora a três pontos do AVS, a primeira de duas equipas que ocupam um lugar que dá acesso direto ao principal escalão do futebol português.