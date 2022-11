O Nacional da Madeira deu neste sábado um importante passo para fugir à zona de despromoção da II Liga, ao golear o FC Porto B por 4-0.

Ao intervalo o conjunto insular já vencia por 2-0, com golos de Dudu e Pipe Gómez. Na segunda parte, o avançado colombiano bisou e Zé Manuel fechou o resultado aos 85m.

Com este resultado, o Nacional passa a somar 13 pontos, cinco à frente da BSAD que é a primeira equipa abaixo da linha de água, ainda que com menos um jogo disputado. Já o FC Porto B caiu para o sétimo lugar, com 19 pontos.