O Nacional goleou este sábado a UD Oliveirense, por 5-0, no Estádio da Madeira, em jogo da 7.ª jornada da II Liga.

Witi foi a grande figura da partida, com um hat-trick, mas primeiro surgiram os golos de Jesús Ramírez e de Gustavo Silva, aos três e dez minutos, respetivamente.

Depois, apareceu Witi, que elevou o resultado para 4-0 ainda na primeira parte, com golos aos 21 minutos e aos 45+3, antes de completar o resultado já na segunda parte, aos 52 minutos.

A equipa orientada por Tiago Margarido soma a quinta vitória seguida na II Liga, depois de ter entrado com duas derrotas. Chega aos 15 pontos, no segundo lugar, tendo os mesmos 15 pontos do que o Santa Clara, que já tinha ganho na sexta-feira. O Marítimo, que tem 12 pontos e menos um jogo, pode voltar a igualar os dois oponentes, mas para isso tem de vencer na visita ao Belenenses (domingo, 14h00).

A UD Oliveirense, orientada por Fábio Pereira, soma a quarta jornada seguida sem vencer, depois de ter iniciado o campeonato com três vitórias. Segue com 11 pontos, no sexto lugar, ainda que agora à condição.