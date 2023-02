O Nacional perdeu este domingo na receção ao Leixões, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

A equipa de Matosinhos abriu o marcador aos 35 minutos, por Thalis, e Ricardo Valente aumentou a vantagem aos 52m. Os madeirenses ainda reduziram por Bruno Gomes (81m), mas já não foram a tempo de prolongar o bom momento - não perdiam há dois jogos para a II Liga e qualificaram-se para as meias da Taça de Portugal.

Com o triunfo no Estádio da Madeira, o primeiro na história, o Leixões subiu ao sétimo posto, à condição, com 28 pontos. Já os insulares, são 15.º classificados, com 21, mas até podem cair para zona de play-off.