O Rio Ave perdeu a liderança da II Liga. Os vilacondenses perderam por 2-0 contra o Nacional, na Choupana, e viram o Casa Pia agarrar o primeiro lugar da prova.



Os insulares quebraram o nulo no marcador à passagem do minuto 78 graças a um golo de Marco Matias. Volvidos seis minutos, João Camacho ampliou a vantagem do conjunto de Rui Borges.



Este foi, por isso, um reencontro infeliz de Luís Freire com o Nacional, equipa que conduziu à Liga em 2019/20. Esta derrota deixa, de resto, o Rio Ave no segundo posto com 57 pontos, menos dois que o líder Casa Pia. Por sua vez, o Nacional cimentou o sexto lugar e tem agora 44 pontos.