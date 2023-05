O Nacional da Madeira esteve a perder na receção ao Académico de Viseu, ao intervalo, por 2-0, na 34.ª e última jornada da Liga, mas completou uma reviravolta extraordinária na segunda parte e venceu os viriatos por 3-2, tendo assegurado o 14.º lugar e consequente permanência na II Liga.

À mesma hora, a BSAD empatou no reduto do Vilafranquense (1-1) e já não conseguiu mais do que confirmar o 16.º posto, que dá acesso ao play-off de manutenção/promoção com o Lank Vilaverdense.

Pelo caminho, ficou o Trofense, que perdeu em casa do Mafra (2-1), terminou na 17.ª e penúltima posição, tendo caído para a Liga 3.

Quanto ao jogo na Madeira, André Clóvis (4m) adiantou os viseenses e Vítor Bruno dilatou a vantagem em cima da meia hora. Contudo, no segundo tempo, a equipa de Filipe Cândido operou uma fantástica recuperação, graças ao bis de Zé Manuel (48m e 83m) e a um tento de Clayton (67m).

Em Rio Maior, no último jogo da carreira de Sílvio, João Marcos abriu o marcador aos 13 minutos, mas Nenê, de penálti, fez o empate aos 90+2m.

Por fim, na Trofa, Ença Fati bisou (44m e 70m) e Mozino marcou para os anfitriões, que caem de divisão.

Relativamente à tabela, O Nacional da Madeira termina em 14.º, com 39 pontos, a BSAD é 16.ª, com 35, enquanto o Trofense concluiu a temporada em 17.º, com 32.

